Анатолій Василько із села Кути Шумської громади на фронті виконував найважчі бойові завдання. Мужній воїн, добрий, люблячий син та брат. На жаль, серця наших захисників не сталеві. Анатолій повертається до рідного дому на щиті. Вічна пам’ять та шана Герою!

«6 лютого 2026 року в лікарні перестало битися серце військовослужбовця – Василька Анатолія Андрійовича, 1978 року народження, жителя села Кути Шумської громади.

Анатолій був життєрадісною та щирою людиною. Довгий час працював у столиці в будівельній компанії. Був люблячим сином, братом.

Анатолій був мужнім воїном, який за покликом серця обрав шлях захисту рідної землі, підписавши контракт у 2024 році. Він сумлінно виконував найважчі бойові завдання. Його відданість справі та вірність присязі назавжди залишаться прикладом для кожного з нас.

На жаль, через надскладні умови військової служби стан здоров'я Анатолія різко погіршилось та перестало битись серце Героя. Вічна пам'ять Герою-Захиснику! Висловлюємо щирі співчуття рідним, друзям та близьким Анатолія. Поділяємо ваш біль та схиляємо голови в скорботі», – повідомив голова Шумської громади Вадим Боярський.

Сьогодні, 6 лютого, о 19-00 годині на площі Героїв Майдану в місті Шумськ відбудеться тіло Героя Василька Анатолія Андрійовича. Земляків просять прийти та віддати шану полеглому захиснику. Похорон Героя відбудеться 7 лютого в селі Кути о 14:30.

7 лютого у Шумській громаді оголошено Днем жалоби.