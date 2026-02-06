#СБУ викрила коригувальника російського гру на підготовці обстрілів одразу 3-х регіонів України.

Контррозвідники Служби безпеки затримали агента російської воєнної розвідки (більш відомої як гру), який готував координати для повітряних атак рашистів по Волинській, Рівненській і Тернопільській областях.

Як встановило розслідування, він намагався виявити і передати ворогу геолокації енергетичної та авіаційної інфраструктури, по яких окупанти планували нову серію ракетних атак.

Також у полі зору агента були вежі мобільного зв’язку та ключові об’єкти Укрзалізниці з найбільшою інтенсивністю руху вантажних ешелонів.

Співробітники СБУ викрили зловмисника ще на початковому етапі його розвідактивності, задокументували його і затримали за місцем проживання.

За даними слідства, наведенням російських обстрілів займався завербований ворогом 42-річний переселенець з Луганщини. Щоб отримати «бронь» від мобілізації, він влаштувався до критично важливого підприємства регіону.