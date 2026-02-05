6 лютого в області – хмарно. Вночі невеликий дощ. Вдень часом дощ. На дорогах ожеледиця. Ожеледь. Вітер південно-східний, 9-14 м/с. Температура повітря впродовж доби від 4 градусів морозу до 1 градуса тепла.

Про це повідомляє обласний центр з гідрометеорології.

У Тернополі – хмарно. Вранці та вдень йтиме дрібний дощ зі снігом, ввечері очікується сніг. На дорогах ожеледиця. Ожеледь. Вітер південно-східний, 9-14 м/с. Температура повітря впродовж доби 0-2 градуси морозу.