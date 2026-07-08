Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію прокурора САП та залишила без змін покарання колишньому голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Михайла Головка викрили у червні 2023 року на проханні надати та одержанні понад 600 тис. грн неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера. За даними слідства, ці кошти посадовець вимагав за узгодження та включення в перелік об’єктів, які потребують фінансування за бюджетні кошти, виконаних робіт з капітального ремонту дороги місцевого значення, а також подальше підписання актів виконаних робіт комунальним підприємством Тернопільської обласної ради.



Вироком ВАКС від 18 червня 2025 року Головка визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368, ч. 1 ст. 263 КК України.



Апеляційна палата ВАКС частково задовольнила апеляційну скаргу захисту та виключила з обвинувачення частину щодо ч. 1 ст. 263 КК України (зберігання 20 патронів).

В іншій частині вирок ВАКС залишено без змін.

Таким чином, Головка остаточно визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 та ч. 1 ст. 263 КК України.

Йому призначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування, крім виборних, строком три роки, з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.

Зазначається, що ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку безпосередньо до Верховного Суду протягом трьох місяців.

На виконання вироку ВАКС та ухвали АП ВАКС обвинуваченого взято під варту в залі суду.

Нагадаємо, що 26 червня 2024 року САП повідомила про підозру голові Тернопільської обласної ради та двом заступникам голови Тернопільської обласної військової адміністрації, яких викрито на проханні надати та одержанні хабаря від бізнесмена-волонтера. Дії осіб кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України.

Вищий антикорупційний суд 28 червня обрав запобіжний захід голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку та двом колишнім заступникам начальника Тернопільської ОВА Ігорю Дем’янчуку та Ігорю Гайдуку, яких підозрюють в отриманні хабаря від підприємця. Усім ВАКС призначив два місяці арешту або заставу у розмірі 805 тис. гривень. Наприкінці червня Головка випустили під заставу у розмірі 805 тис. грн.

3 липня стало відомо, що голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко, якого НАБУ і САП підозрюють у хабарництві, повернувся до виконання своїх робочих обов’язків після затримання і звільнення під заставу.

1 серпня депутати Тернопільської обласної ради на позачерговій сесії знову проголосували за звільнення Михайла Головка з посади.

18 червня 2025 року Головка засудили до 9 років тюрми.