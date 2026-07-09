Мобільний донорський хаб «Теплокровні» відвідає Тернопільщину.

Упродовж 14-17 липня команда завітає до Тернополя та трьох громад області, щоб популяризувати донорство крові та поповнити запаси для порятунку пацієнтів.

Усі охочі, які вже є донорами або лише планують здати кров уперше, зможуть зробити це у комфортних умовах мобільного хабу. На другому поверсі працюватиме сучасна станція здавання крові, а процес забезпечуватиме медична бригада Тернопільського обласного центру служби крові.

Організатори зазначають, що роботу хабу побудовано так, аби донація була максимально зручною, зрозумілою та безпечною для кожного донора.

Графік роботи мобільного хабу:

14 липня — Шумськ, 09:00–13:00

Посилання на реєстрацію: https://www.donor.ua/events/1407

15 липня — Борсуки, 08:00–12:00

Посилання на реєстрацію: https://www.donor.ua/events/1410

16 липня — Великі Гаї, 08:00–12:00

Посилання на реєстрацію: https://www.donor.ua/events/1409

17 липня — Тернопіль, 08:00–12:00

Посилання на реєстрацію: https://www.donor.ua/events/1411?v=2

Для участі необхідно попередньо зареєструватися.

У Тернопільському обласному центрі служби крові наголошують: кожна донація може врятувати кілька життів.