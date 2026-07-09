Представники Західноукраїнського національного університету здійснили робочий візит до Педагогічного університету Каринтії (Pädagogische Hochschule Kärnten), що розташований у місті Клягенфурт (Австрія). До складу делегації увійшли директор міжнародного центру культури та розвитку ЗУНУ, професор кафедри іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій Ольга Царик та доцент кафедри іноземних мов та інформаційно-комунікаційних технологій Наталія Рибіна.

У рамках візиту відбулася зустріч зі студентками спеціальності В11 «Філологія» Єлизаветою Трофімовою та Юлією Ковалишин, які наразі проходять там семестрове навчання за програмою академічної мобільності. Дівчата з радістю поділилися здобутим європейським досвідом та яскравими враженнями. Студентки відзначили високий рівень викладання, сучасну інфраструктуру австрійського вишу та чудові умови, створені для їхнього комфортного навчання і всебічного розвитку.

Ключовим етапом поїздки стали робочі переговори з австрійськими колегами. Зокрема, відбулася плідна зустріч із координатором мобільності та діджиталізації, професором Даніелем Каспурцом.

Під час конструктивного діалогу сторони обговорили стратегічні вектори розширення двосторонньої співпраці, нові спільні ініціативи в науково-освітній сфері та практичні кроки для посилення програм академічного обміну.

Вагомим здобутком стала домовленість про виділення ще трьох додаткових місць для студентів ЗУНУ на семестрове навчання у наступному академічному півріччі. Це відкриває перед молоддю ще більше можливостей для здобуття якісної європейської освіти та інтеграції у міжнародний академічний простір.

ЗУНУ висловлює вдячність партнерам із Pädagogische Hochschule Kärnten за гостинність, підтримку українських студентів та готовність до поглиблення співпраці.



