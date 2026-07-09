Інвестував, а потім намагався повернути кошти: житель Тернопільщини через шахрайську схему втратив понад 30 тисяч доларів США.



Чергова шахрайська схема, пов’язана з псевдоінвестиціями та шахрайським «поверненням» втрачених коштів, призвела до значних фінансових збитків для жителя Тернопільщини. Загалом чоловік втратив понад 30 тисяч доларів США, намагаючись отримати обіцяну компенсацію.



За словами потерпілого, ще у грудні 2025 року він знайшов в інтернеті сайт, який пропонував інвестувати кошти під високі відсотки. Повіривши в обіцянки швидкого прибутку, чоловік вклав у проєкт близько 24 тисяч доларів США. Організатори запевняли, що вже через кілька місяців він зможе отримати майже 60 тисяч доларів США прибутків.



Однак у березні 2026 року сайт перестав працювати, а доступ до вкладених коштів зник. Сподіваючись повернути свої заощадження, потерпілий почав шукати юридичну допомогу в мережі Інтернет.



Невдовзі з ним зв’язався чоловік, який представився юристом та пообіцяв допомогти повернути інвестиції. Він повідомив, що нібито звернувся до компетентних органів іншої держави, де була зареєстрована компанія, а згодом потерпілий отримав електронного листа про начебто погоджену компенсацію в розмірі понад 83 тисячі доларів США.



Для отримання цих коштів псевдоюрист висунули низку умов потерпілому: створити криптовалютний гаманець, поповнити його для «підтвердження», сплатити 15% від суми компенсації, а згодом – ще й кошти за так званий «міксер криптовалюти».



Виконуючи отримані вказівки від юриста-шахрая, чоловік протягом декількох днів через криптовалютний обмінний пункт у Тернополі неодноразово поповнював свій криптогаманець.



Одразу після кожного поповнення гроші автоматично списувалися з рахунку. Загалом потерпілий перерахував шахраям ще понад 31 тисячу доларів США.



Лише після чергової вимоги сплатити додаткові кошти чоловік зрозумів, що став жертвою добре продуманої шахрайської схеми, та звернувся до поліції.



За даним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження та встановлюють осіб, причетних до злочину.





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