Святослав Сапіга пройшов через найгарячіші напрямки фронту: Київщину, Житомирщину, Донеччину, Запоріжжя та російську курщину. За мужність відзначений військовими нагородами. Отримав поранення, та після лікування знову повернувся на службу. На жаль, життя Святослава обірвалося дуже трагічно… Вічна пам’ять та шана Герою!

Про трагічну смерть захисника України, сержанта Святослава Ярославовича Сапіги повідомив міський голова Збаража Роман Полікровський:

«Свій військовий шлях Святослав розпочав ще з початку проведення антитерористичної операції, проходячи службу у складі 14-ї окремої механізованої бригади (військова частина В0259). Коли у 2022 році російський агресор розпочав повномасштабне вторгнення, він без вагань добровільно знову став до лав Збройних Сил України. Відмовившись від служби в ремонтному підрозділі, обрав бойовий шлях і приєднався до військової частини А3215 — 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола.

Його бойовий шлях проліг через найгарячіші напрямки фронту — Київщину, Житомирщину, Донеччину, Запоріжжя та Курщину.

Святослав неодноразово виконував найскладніші бойові завдання, проявляючи мужність, професіоналізм і відданість військовій присязі. За свою службу був відзначений державними та військовими нагородами як у період АТО, так і під час повномасштабної війни. Серед них — відзнака Президента України «За оборону України», Хрест ракетних військ і артилерії Міністерства оборони України, дві відзнаки начальника Генерального штабу Збройних Сил України «За взірцевість у військовій службі», а також Почесна відзнака командира 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола.

У січні цього року Святослав отримав поранення. Після лікування та реабілітації він повернувся до служби й обіймав посаду сержанта із матеріального забезпечення реактивної артилерійської батареї військової частини А3215, залишаючись поруч із побратимами та продовжуючи служити Україні.

Та найбільшою його гордістю була родина. Люблячий чоловік, турботливий батько двох дітей, зразковий сім’янин — саме таким його пам’ятатимуть рідні, друзі, побратими та всі, хто мав честь знати Святослава.

На жаль, життя воїна обірвалося за трагічних обставин. Святослава було знайдено мертвим. За попередньою інформацією, однією з версій, яку розглядають правоохоронні органи, є можливе умисне вбивство. Наразі триває досудове розслідування, яке має встановити всі обставини його загибелі.

Якщо комусь відома будь-яка інформація, що може допомогти встановити істину, просимо повідомити про це правоохоронним органам або написати в особисті повідомлення. Кожна деталь може мати важливе значення.

Святослав Сапіга до останнього залишався вірним військовій присязі, своїй родині та Україні.

Щирі співчуття дружині, дітям, батькам, рідним, побратимам і всім, хто знав та любив Святослава. Вічна пам’ять і слава Герою України! – йдеться в повідомленні.