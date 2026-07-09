Понад рік вважали зниклим безвісти командира взводу стрілецького батальйону поліції Тернопільщини Олександра Смолярова. Суд визнав захисника загиблим. У червні 2025-го життя Олександра війна обірвала на Донеччині… Понад два десятиліття Олександр віддав службі в поліції. Отримав нагороди… В Олександра залишились дружина, двоє синів, батьки та брат… Вічна пам’ять і слава Герою! Назавжди 43…

«Війна забирає найкращих… На жаль, маємо сумну звістку про важку втрату, яку боляче приймати кожному з нас. Суд визнав загиблим командира взводу батальйону поліції особливого призначення (стрілецький) ГУНП в Тернопільській області, підполковника поліції Олександра Смолярова.

1 червня 2025 року, під час виконання бойового завдання поблизу села Неліпівка на Донеччині, після ворожого артилерійського обстрілу та атаки FPV-дронів Олександр зник безвісти. Відтоді його рідні, побратими й колеги чекали та вірили…

8 липня 2026 року суд офіційно визнав нашого побратима та колегу загиблим. Йому назавжди залишиться 43 роки.

Олександр понад два десятиліття віддав службі в поліції. Пройшов шлях від дільничного інспектора до командира взводу стрілецького батальйону. Більшу частину своєї професійної діяльності присвятив карному розшуку, боротьбі зі злочинністю, незаконним обігом зброї та вибухівки. Коли Україна потребувала захисників, він без вагань став до лав бойового підрозділу поліції й до останнього залишався вірним Присязі та Українському народові.

За сумлінну службу Олександр був нагороджений медаллю «За службу Україні» та відзнакою «За оборону України». Його ім’я буде викарбуване на меморіалі «На щиті у вічність» біля Головного управління Національної поліції в Тернопільській області. Це знак нашої вдячності, шани та пам’яті про поліцейського, який віддав життя за свободу України.

Висловлюю щирі співчуття рідним, близьким, друзям і побратимам Олександра Смолярова. Розділяю ваш біль і схиляю голову перед світлою пам’яттю справжнього офіцера, мужнього воїна та гідної людини.

У Олександра Смолярова залишилися найрідніші люди, які й досі носять у серці біль та невимовну втрату. Це – дружина, двоє синів, батьки та брат.

Вічна пам’ять і слава Герою», – написав Керівник поліції Тернопільської області Сергій Зюбаненко.