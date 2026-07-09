До Дня міста у Тернополі впродовж трьох днів, із 14 по 16 серпня, у парку Національного відродження триватимуть святкові заходи. Відповідне рішення про організацію торговельного обслуговування на території парку прийняв виконавчий комітет міської ради.

Про це повідомили у пресслужбі ТМР.

Під час святкування в парку працюватиме фуд-зона. Підприємці зможуть здійснювати торгівлю продовольчими та непродовольчими товарами за наявності необхідних дозвільних документів.

Для роботи фуд-зони облаштують місця для торгівлі, забезпечать належне санітарне утримання території, вивезення побутових відходів, встановлення біотуалетів, підключення до електромережі та дотримання вимог пожежної безпеки.

Також для відвідувачів розмістять інформаційні таблички із зазначенням найближчих укриттів, кажуть у міській раді.

Під час проведення святкових заходів дотримання громадського порядку та вимог чинного законодавства забезпечуватимуть працівники поліції й муніципальної інспекції в межах своїх повноважень.