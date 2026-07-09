З метою реалізації програми «Перезавантаження: розширення можливостей для працевлаштування» за сприяння Товариства Червоного Хреста України у Тернопільській області спільно зі Швейцарським Червоним Хрестом та Іспанським Червоним Хрестом 7 липня 2026 р. було проведено вступну інформаційну сесію для внутрішньо переміщених осіб та мешканців Тернопільської області, зокрема: людей з інвалідністю, демобілізованих ветеранів(ок) та членів їхніх сімей, членів сімей загиблих, безвісти зниклих, полонених. Учасники цієї програми матимуть змогу навчатися за освітнім курсом «Англійська мова» (рівень В1-В2) у навчально-науковому центрі з вивчення іноземних мов ННІНОТ Західноукраїнського національного університету.

Спікером заходу виступила Анелія Сенчишена, координатор зазначеної вище програми, яка детально окреслила різні напрями роботи Товариства Червоного Хреста України у Тернопільській області та можливості працевлаштування для вразливих категорій нашого регіону.

Варто також відзначити, що сьогоднішні учасники програми – це випускники освітнього проєкту «Англійська мова для ветеранів війни та членів їхніх сімей» на базі ННЦВІМ ЗУНУ у 2024-2025 рр., які виявили бажання надалі удосконалювати свою англомовну компетентність на рівні В1-В2 згідно із Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти.

Володіння англійською мовою стане для наших захисників та членів їхніх родин не лише доброю запорукою для їхнього подальшого професійного зростання, а й для всебічного особистісного розвитку у майбутньому.