Тернопільський обласний центр підготовки громадян до національного спротиву оголосив набір на серпневий курс.

Учасники зможуть отримати практичні знання та навички, які допоможуть діяти в кризових ситуаціях і можуть врятувати життя.

Під час навчання слухачі опановуватимуть основи поводження зі зброєю, домедичну допомогу, мінну безпеку, тактику, топографію, роботу з безпілотними літальними апаратами, психологічну підготовку та інші важливі дисципліни.

Організатори наголошують, що курс розрахований насамперед на цивільних, які прагнуть бути готовими до викликів сьогодення. Навчання поєднує теоретичну підготовку з великою кількістю практичних занять.

«Програма побудована так, щоб після завершення курсу людина почувалася значно впевненіше й була готовою діяти в умовах надзвичайних ситуацій», — зазначив керівник центру Василь Назарко.

Реєстрація на серпневий курс уже триває. Для участі необхідно заповнити анкету, після чого з учасниками зв’яжуться організатори.