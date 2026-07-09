Слідчі поліції Тернопільщини скерували до суду обвинувальний акт щодо жителя обласного центру, який упродовж тривалого часу шахрайським шляхом отримував наркотичні засоби, здійснюючи одночасне “лікування” у двох медичних закладах різних областей.

Чоловіка обвинувачують у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 308 (заволодіння наркотичним засобом шляхом шахрайства, вчинене повторно) Кримінального кодексу України. Про це повідомили у поліції Тернопільщини.

У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що чоловік 1978 року народження з 1996 року проходив замісну підтримувальну терапію в комунальному некомерційному підприємстві Тернополя. За призначенням лікаря він отримував лікарський засіб з вмістом наркотичної речовини метадон, обіг якого є обмеженим.

Однак згодом фігурант дізнався, що аналогічну програму замісної терапії пропонують і приватні заклади охорони здоров’я в інших регіонах країни. Реалізовуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне отримання додаткової кількості наркотичного засобу, у 2023 році він звернувся до одного з товариств у Києві.

Там фігурант подав заяву на отримання лікування, підписав інформаційну угоду про правила поводження з наркотичними препаратами і при цьому свідомо приховав від київських медиків факт свого перебування на такій самій терапії в Тернополі.

Таким чином, ввівши в оману медичних працівників, чоловік одночасно “лікувався” від опіоїдної залежності у двох закладах тернопільському та київському, — незаконно отримуючи рецептурні бланки, які давали право на придбання метадону в обох регіонах.

Слідчі задокументували протиправну схему та зібрали достатню доказову базу щодо тернополянина. Обвинувальний акт працівники поліції скерували до суду. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. Процесуальне керівництво здійснює Тернопільська обласна прокуратура.