Працівники поліції розшукують безвісти зниклого Руту Володимира Івановича, 1950 року народження, жителя міста Копичинці Чортківського району.

24 червня 2026 року близько 17:00 чоловік самостійно залишив місце проживання та до цього часу не повернувся. Його місцеперебування залишається невідомим.

Прикмети: на вигляд 75-80 років; зріст близько 170–175 см; середньої тілобудови; коротке сиве волосся, значні лобні залисини; очі сіро-блакитного кольору; пересувається за допомогою двох милиць.

Був одягнений: старий спортивний костюм темно-синього кольору; гумові тапки.

Якщо вам відома будь-яка інформація про можливе місцеперебування Володимира Рути або ви бачили його після зникнення, просимо негайно повідомити до Чортківського районного управління поліції за телефонами: 098 743 71 78; 097 176 96 16; 102.