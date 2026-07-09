В 11 разів перевищив допустиму норму алкоголю та сів за кермо. У Бучачі нетверезий водій спричинив ДТП, у якій травмувалися двоє людей. Про це повідомили в поліції Тернопільщини.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 8 липня близько 18:50 на вулиці Галицькій у Бучачі, неподалік одного із супермаркетів. За попередніми даними, водій автомобіля Mercedes-Benz ML 280, 1989 року народження, житель села Стінка Чортківського району, виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся із автомобілем Volkswagen Golf, за кермом якого перебував 60-річний житель Бучача.

У результаті аварії тілесні ушкодження отримали водій Volkswagen та його 63-річна пасажирка. Обох потерпілих госпіталізували до медичного закладу.

Під час перевірки водія Mercedes на стан сп’яніння алкотестер показав 2,29 проміле алкоголю, що майже в 11,5 раза перевищує допустиму для керування транспортним засобом норму. У чоловіка також відібрали зразки крові для проведення експертизи.

Правоохоронці затримали водія відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керувала транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286¹ Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.