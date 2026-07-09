На Тернопільщині розслідують кримінальне провадження за фактом заволодіння коштами вкладників одного з банківських відділень. Злочинну діяльність фігурантки викрили кіберполіцейські.

За попередніми даними, посадова особа фінансової установи заволоділа коштами клієнтів, котрі мали відкриті депозитні рахунки.

За версією слідства, керуюча банком, використовуючи своє службове становище, без відома вкладників здійснювала зняття грошових коштів із депозитних рахунків у національній та іноземній валюті. Кошти видавалися через касові POS-термінали, розташовані у відділенні банку, у час відсутності власників рахунків.

За попередніми підрахунками, внаслідок таких дій вкладникам було завдано матеріальних збитків на загальну суму понад три мільйони гривень.

Фігурантці оголосили підозру за частиною п’ятою статті 191 Кримінального кодексу України. Правоохоронці продовжують проводити необхідні слідчі та процесуальні дії для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.