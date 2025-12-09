Гаряча лінія Українського ветеранського фонду Мінветеранів працює для тих, хто потребує фахової допомоги в кризових ситуаціях, – швидко, конфіденційно та безкоштовно.

Хто може звернутися?

Гаряча лінія працює для:

ветеранів і ветеранок та їхніх близьких;

осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів їхніх родин;

тих, хто повернувся з полону, та родин полонених;

родин зниклих безвісти;

родин загиблих Захисників і Захисниць;

військовослужбовців та їхніх близьких;

людей, які пережили окупацію, втратили дім або були вимушені переїхати;

усіх українців, які потребують психологічної підтримки.

Психологічна допомога — цілодобово і безкоштовно

0 800 33 20 29

Команда психологів Українського ветеранського фонду — це 14 фахівців, які пройшли спеціальне навчання за стандартами НАТО, зокрема з кризової інтервенції та попередження суїцидів. Головний психолог лінії — ветеран Олександр Чаморсов, що дозволяє застосовувати підхід «рівний – рівному».

Доступні групи підтримки:

для ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин;

група підтримки після втрати «Лагідна»;

терапевтична група «Вісім кроків»;

ресурсна група для всіх, хто постраждав унаслідок війни.

Участь безкоштовна

Юридичні консультації

Телефонні консультації: будні, 09:00–18:00 — за номером 0 800 33 20 29.

Онлайн-консультації: через форму на сайті Українського ветеранського фонду.

У команді працюють чотири юристи, які спеціалізуються на військовому праві та питаннях соціальних гарантій для ветеранів і їхніх родин.

Також на YouTube-каналі Українського ветеранського фонду доступні вебінари на різні корисні теми для ветеранів і ветеранок:

статуси ветеранів та порядок їх отримання;

пільги для родин загиблих;

компенсації за пошкоджене/знищене житло;

виплати родинам загиблих;

гарантії родинам безвісти зниклих та полонених;

пенсійне забезпечення ветеранів;

правовий статус зниклих безвісти;

відкриття власної справи ветеранами;

пільги ветеранів;

порядок отримання житла.

Не залишайтеся наодинці з труднощами. Якщо вам або вашим близьким потрібна фахова порада, розмова чи юридичне роз’яснення – звертайтесь на гарячу лінію Українського ветеранського фонду, наголошують в Тернопільському обласному ТЦК та СП.

Подобається це: Подобається Завантаження…