Гаряча лінія Українського ветеранського фонду: як працює, хто може звернутися
Гаряча лінія Українського ветеранського фонду Мінветеранів працює для тих, хто потребує фахової допомоги в кризових ситуаціях, – швидко, конфіденційно та безкоштовно.
Хто може звернутися?
Гаряча лінія працює для:
ветеранів і ветеранок та їхніх близьких;
осіб з інвалідністю внаслідок війни та членів їхніх родин;
тих, хто повернувся з полону, та родин полонених;
родин зниклих безвісти;
родин загиблих Захисників і Захисниць;
військовослужбовців та їхніх близьких;
людей, які пережили окупацію, втратили дім або були вимушені переїхати;
усіх українців, які потребують психологічної підтримки.
Психологічна допомога — цілодобово і безкоштовно
0 800 33 20 29
Команда психологів Українського ветеранського фонду — це 14 фахівців, які пройшли спеціальне навчання за стандартами НАТО, зокрема з кризової інтервенції та попередження суїцидів. Головний психолог лінії — ветеран Олександр Чаморсов, що дозволяє застосовувати підхід «рівний – рівному».
Доступні групи підтримки:
для ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин;
група підтримки після втрати «Лагідна»;
терапевтична група «Вісім кроків»;
ресурсна група для всіх, хто постраждав унаслідок війни.
Участь безкоштовна
Юридичні консультації
Телефонні консультації: будні, 09:00–18:00 — за номером 0 800 33 20 29.
Онлайн-консультації: через форму на сайті Українського ветеранського фонду.
У команді працюють чотири юристи, які спеціалізуються на військовому праві та питаннях соціальних гарантій для ветеранів і їхніх родин.
Також на YouTube-каналі Українського ветеранського фонду доступні вебінари на різні корисні теми для ветеранів і ветеранок:
статуси ветеранів та порядок їх отримання;
пільги для родин загиблих;
компенсації за пошкоджене/знищене житло;
виплати родинам загиблих;
гарантії родинам безвісти зниклих та полонених;
пенсійне забезпечення ветеранів;
правовий статус зниклих безвісти;
відкриття власної справи ветеранами;
пільги ветеранів;
порядок отримання житла.
Не залишайтеся наодинці з труднощами. Якщо вам або вашим близьким потрібна фахова порада, розмова чи юридичне роз’яснення – звертайтесь на гарячу лінію Українського ветеранського фонду, наголошують в Тернопільському обласному ТЦК та СП.