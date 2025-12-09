Загальна захворюваність на грип, ГРВІ та COVID-19 за минулий склала 388,2 випадки на 100 тисяч населення (захворіло 3959 осіб).

Про це повідомляє Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб.

Кількість захворілих ГРВІ збільшилась на 6,8% (3959 випадків проти 3702).

Чисельність дітей серед хворих склала 59,7% (2364 осіб), школярів – 61,7% (1458) від усіх захворілих дітей.

Порівняно з попереднім тижнем спостерігається збільшення хворих на ГРВІ дітей на 7,6%, школярів – на 6,2%.

Госпіталізовано за звітний тиждень 128 осіб, із них 72 дитини (56,3%). Кількість госпіталізованих збільшилася на 4,1% (госпіталізовано 128 проти 123).

За тиждень зареєстровано 8 випадків захворювання на COVID-19 серед дорослих, що складає 0,2% від загальної кількості всіх зареєстрованих випадків ГРВІ, та менше за попередній тиждень на 33,3% (8 випадків проти 12).

