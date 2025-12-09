В АТ «Тернопільобленерго» підготували відповіді на найпоширеніші на даний час запитання споживачів щодо графіків відключень світла та роботи енергосистеми.

Чому у нас відключення тривають по 6 годин поспіль? В нашій області не було пошкоджень енергетичних об’єктів через останню ворожу атаку.

Тернопільська область є частиною об’єднаної енергосистеми України. Атомні електростанції, інше обладнання генерації, мережі оператора системи передачі (НЕК «Укренерго»), операторів систем розподілу (обленерго) працюють в одній системі, вони тісно пов’язані між собою і не можуть працювати відокремлено.

Ворожі атаки впливають на всю систему, незалежно від регіонів ураження обладнання. Обмеження діють в усій країні.

Навіщо ці графіки відключень потрібні?

Графіки дозволяють втримувати баланс між згенерованою і спожитою електроенергією. Якщо такого балансу не буде, є ризик серйозних руйнувань обладнання генерації, передачі та розподілу. Як наслідок – електрична енергія буде відсутня значно довше, ніж 6-7 годин поспіль.

Саме тому запроваджуються графіки обмежень – аби не допустити некерованих масштабних пошкоджень обладнання.

Енергетики країни працюють в режимі 24/7, щоб якнайшвидше стабілізувати роботу енергосистеми та зменшити обсяг обмежень.

Хто і як вирішує, що потрібно застосовувати графіки обмежень?

Рішення про застосування графіків приймає НЕК «Укренерго», знаючи обсяги генерації електроенергії, стан мереж системи передачі та інші фактори.

«Укренерго» визначає та доводить до операторів систем розподілу (обленерго):

обсяг обмежень (кількість черг, які потрібно знеструмити);

часові проміжки (коли цю кількість черг потрібно знеструмити).

Обленерго, враховуючи відключення попередніх днів, формує графік по чергах. Невиконання розпоряджень «Укренерго» може мати вкрай серйозні наслідки для об’єднаної енергосистеми країни.

