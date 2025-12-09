Відбулося заключне підбиття підсумків SТЕМ-школи Західноукраїнського національного університету – освітнього проєкту, який тривав упродовж двох місяців та об’єднав найобдарованіших школярів Тернополя. Протягом цього часу учасники занурилися у світ інновацій, цифрових технологій, креативного мислення та командної роботи, створюючи власні STEM-проєкти. Кожен учасник виконав навчальні завдання, продемонстрував сформовані компетентності та взяв участь у практичних STEM-активностях. Загальний обсяг програми – 40 академічних годин (1,3 кредита ЄКТС).

Захід розпочався з натхненних слів проректора з науково-педагогічної роботи Віктора Островерхова. Звертаючись до талановитої молоді, Віктор Михайлович наголосив на важливості наполегливості, сміливості мріяти та вмінні втілювати ідеї в життя. Він передав вітання від ректора ЗУНУ Оксани Миронівни Десятнюк, закликав школярів у майбутньому вступати до університету та реалізовувати свої амбітні плани на благо України.

Упродовж навчання команди учасників готували власні STEM-розробки. Під час фінальних захистів школярі представили надзвичайно цікаві та сучасні проєкти, що вражали актуальністю та продуманістю рішень.

Голова конкурсної комісії – керівник SТЕМ-проєкту, голова правління ГО «Міжнародний інститут комунікацій», директор навчально-наукового центру комунікацій Оксана Коваль – висловила щиру подяку грантодавцю, керівнику VOVK Foundation Юрію Вовчуку та відзначила високий рівень підготовки, мотивацію та командний дух учасників. На завершення вона звернулася до молоді словами Елеонори Рузвельт: «Майбутнє належить тим, хто вірить у красу своєї мрії».

За результатами навчання та захистів проєктів школярі отримали персональні відзнаки та іменні стипендії – на перші кроки в реалізації їхніх мрій.

Юрій Процик – учень 11 класу ТЗОШ №24 – переможець у номінації «STEM-лідер» та нагороджений іменною стипендією у розмірі 10000 грн.

Дем’ян Сивак – учень 10 класу ТАЛУГ ім. І. Франка – переможець у номінації «STEM-ініціатор» та нагороджений іменною стипендією у розмірі 10000 грн.

Олексій Лесик – учень 10 класу ТАЛУГ ім. І. Франка – переможець у номінації «STEM-перформер» та нагороджений іменною стипендією у розмірі 5000 грн.

Андрій Кушнір – учень 11 класу ТЗОШ №24 – переможець у номінації «Творче рішення» та нагороджений іменною стипендією у розмірі 5000 грн.

Командні перемоги у фіналі STEM-проєктів:

1 місце – команда проєкту «NOTES» (інноваційне електронне урядування для шкіл) – Христина Чорнописька – переможниця у номінації «Дослідницький потенціал», учениця 10 класу ТАЛУГ ім. І. Франка та Денис Ткачук – переможець у номінації «Креативний новатор», учень 10 класу ТАЛУГ ім. І. Франка. Переможці отримали відзнаки та стипендії у розмірі 2 000 грн кожному.

2 місце – команда «Мрійники» з проєктом «Мрія – застосунок майбутнього» у складі: Анни Лемик – переможниці у номінації «Кризовий менеджер» – студентки групи ФКЕПІТ ЗУНУ, Діани Пиж – переможниці у номінації «Наукова допитливість», учениці 9 класу ТЗОШ №23 та Юрія Процика – учня 11 класу ТЗОШ №24. Учасники команди отримали відзнаки та стипендії у розмірі 2 000 грн кожному.

3 місце розділили три команди: «Іскристі голови» з проєктом «Розумне вуличне освітлення» – Сергій Ковальський – переможець у номінації «Цифровий дизайнер» (ТЗОШ І-ІІІ ст. №23) та Лесик Олексій (ТАЛУГ ім. І. Франка),

«Future STEM» з проєктом «Система онлайн-магазину» – Вікторія Іщишин – переможниця у номінації «Потенціал розвитку» (ТЗОШ І-ІІІ ст. №24) та Олександр Волков – переможець у номінації «Проєктний мислитель» (ТАЛУГ ім. І. Франка),

«NOVA SPARK» з проєктом «Екологія міста через UML. Візуальне моделювання сайту» Вероніка Небесна – переможниця у номінації «STEM – командний гравець» (ТЗОШ І-ІІІ ст. №23), Дем’ян Сивак (ТАЛУГ ім. І. Франка) та Андрій Кушнір (ТЗОШ №24).

Кожен учасник команди отримав стипендію у розмірі 1000 грн, грамоти та подарунки.

«Навчання в STEM-школі стало для мене цінним досвідом: цікаві практичні заняття, підтримка викладачів і мотивуюча атмосфера створили умови, у яких хочеться розвиватися. Я отримав корисні знання та впевненість у своїх навичках. Дякую STEM-школі за чудову можливість зростати», – Андрій Кушнір.

«Протягом усього навчання в STEM мені завжди було цікаво, бо постійно взнавали щось нове, також було весело працювати в командах на проєктами», – Дем’ян Сивак.

«Дякую усім викладачам та організаторам STEM-школи, що допомогли зробити цей курс цікавим і захоплюючим. Я отримала надзвичайно крутий досвід, знання та багато позитивних емоцій», – Діана Пиж.

Атмосфера була сповнена теплими нотками ностальгії: за два місяці у STEM-школі учасники по-справжньому здружилися й відчули більше впевненості у власних силах.

Організатори висловлюють щиру вдячність усій команді, що працювала над реалізацією STEM-школи-2025. Подяками ректора Класичного університету Тернополя нагороджено керівника SТЕМ-проєкту Оксану Коваль, координатора STEM-школи-2025 Діану Бойко, викладачів – Марію Бригадир, Оксану Башуцьку, Назара Іваніцкого, Діану Крисак, Вікторію Коробій, Валентина Маленчака, а також менеджерів з організаційних питань Марію Шестерняк та Ігоря Романця.

Проєкт успішно завершив черговий етап, але кожен фініш – це, по суті, старт. Попереду очікує нова сторінка міжнародного STEM-проєкту.

У 2026 році спільно з VOVK Foundation, благодійним фондом BlueCheck Ukraine та ГО «Міжнародний інститут комунікацій» розпочнеться новий етап україно-американського STEM-проєкту. Він буде ще потужнішим, креативнішим та інноваційнішим.

Подобається це: Подобається Завантаження…