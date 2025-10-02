«Сьогодні у рамках обміну з полону звільнено двох військовослужбовців з Тернопільщини.

Щиро дякую Президенту України та його команді.

Нехай кожна родина дочекається на повернення своїх рідних!» – написав начальник ТОВА В’ячеслав Негода.

Додому повернулися військовополонені з села Вовчківці Тернопільського району та села Горигляди Чортківського району.

2 жовтня Україна провела черговий обмін полоненими та повернула додому 205 своїх громадян.

Серед звільнених – 185 військовослужбовців та 20 цивільних. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Сто вісімдесят три – це рядові та сержанти, ще двоє – офіцери. Це воїни Збройних сил України, Національної гвардії, Державної прикордонної служби”, – зазначив Глава держави.

Більшість з тих, хто сьогодні повернувся, перебували в полоні з 2022 року. Серед звільнених – оборонці Маріуполя, бійці, які тримали оборону на “Азовсталі”, а також нацгвардійці, що потрапили в полон під час захисту Чорнобильської АЕС.

Усі звільнені українці отримають повну медичну допомогу, психологічну підтримку та державні виплати, передбачені для осіб, які повернулись з полону.

Дякуємо всім, хто робить ці обміни можливими. Від початку повномасштабного вторгнення вдалося повернути додому вже понад 7 тис. наших людей. Маємо повернути всіх. Щодня над цим працюємо”, – наголосив президент.

Обмін відбувся за координації уповноважених державних органів і за участі міжнародних партнерів.