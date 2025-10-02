Сумна звістка надійшла у Коропецьку громаду. На фронті загинув Петро Іванців із села Вістря. Останній бій захисник прийняв на Дніпропетровщині. Петрові було 55 років. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Чергова сумна звістка надійшла на Коропеччину у село Вістря. Мужньо та героїчно виконавши свій військовий обов’язок, загинув поблизу нп.Степове Синельниковьского району, Дніпропетровської області уродженець села Вістря Коропецької громади – механік-водій 5 штурмової бригади Іванців Петро Михайлович (10.07.1970-30.10.2025)

Про прибуття почесного кортежу Героя найближчими днями у свій рідний край повідомимо згодом», – написали у Коропецькій селищній раді.

У зв’язку з трагічною загибеллю воїна Петра у Коропецькій тергромаді 3-6 жовтня оголошено Днями жалоби.