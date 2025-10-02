Слідчі поліції Тернопільщини повідомили про підозру Скориківському сільському голові у розтраті бюджетних коштів та підробленні актів виконаних будівельних робіт.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

За даними досудового розслідування, посадовець у період з жовтня по грудень 2024 року, діючи умисно та у змові з іншими особами, сприяв незаконному заволодінню коштами, виділеними з місцевого бюджету на «Капітальний ремонт харчоблока базової кухні з впровадженням енергозберігаючого обладнання Скориківського ліцею Скориківської сільської ради».



Як встановили слідчі, сільський голова не контролював виконання робіт, їх обсяг, вартість та якість, а погоджував акти виконаних робіт із неправдивими даними. Таким чином він сприяв незаконному перерахуванню коштів на користь підрядної організації.



Сума збитків становить понад 1 мільйон 175 тисяч гривень. Дії посадовця поліцейські кваліфікували за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 КК України (службове підроблення). Санкція статті передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі.



Сільському голові під процесуальним керівництвом Тернопільської обласної прокуратури повідомили про підозру й обрали запобіжний захід у вигляді застави.



Оперативний супровід кримінального провадження здійснюють співробітники Управління стратегічних розслідувань в Тернопільській області ДСР Національної поліції України.