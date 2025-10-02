Жовтень для городників є одним з найважливіших місяців для роботи в саду та на городі. Саме в другий місяць осені збираємо решту врожаю та садимо озимі культури, ягідні кущі та дерева.

Посівний місячний календар на жовтень стане справжньою шпаргалкою, яка допоможе обрати найкращі дні для осінніх робіт. Місяць впливає на ріст і розвиток рослин, тому варто враховувати фази місяця та сприятливі дати для посіву сидератів, посадки часнику й цибулі, обрізки дерев і підготовки ґрунту до зими. Уникайте несприятливих днів – це збереже ваші зусилля й допоможе отримати рясний урожай наступного року.

За місячними рекомендаціями, сприятливі періоди для садово-городніх робіт у жовтні 2025 року – 4-6 жовтня і 12-14 жовтня, коли можна висівати озимі овочі, зелень і сидерати, а також висаджувати плодові дерева й кущі.

Натомість недоцільно планувати висів чи посадки 9 жовтня та в останні дні місяця (29-31 жовтня). Ці дні вважають менш сприятливими.

Сприятливі та несприятливі дні

3 жовтня. Підготовчі роботи: очистка грядок, видалення рослинних решток, компостування. Посадки краще обмежити лише витривалими культурами.

4-10 жовтня. Висів озимого часнику, цибулі-сіянки, коренеплодів (морква, буряк), сіяння зелені (шпинат, петрушка), сидератів. Підживлення ґрунту, легке розпушування, підготовка садових ям.

11-17 жовтня. Догляд за молодими посівами, підсів там, де зійде погано; мульчування, полив за потреби; посадка плодових кущів/дерев у вдалі дні.

18-24 жовтня. Основні роботи з догляду: обробки від шкідників, підживлення, мульчування; завершення висівів у межах допустимих дат; підготовка ґрунту до зими.

25-31 жовтня. Завершення активних посадок; мульчування, перекривання грядок, підготовка ділянки до зимового спокою; в останні дні краще уникати висівів чи пересадок.

Але обов’язково потрібно враховувати реальні погодні умови – заморозки, дощі й вологість ґрунту.