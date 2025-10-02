У Західноукраїнського національного університету відбувся благодійний ярмарок, що об’єднав студентів, викладачів, працівників та гостей класичного університету Тернополя. Благодійний ярмарок до Всеукраїнського дня бібліотек у ЗУНУ провели вдруге, започаткувавши добру традицію.

Смачні домашні страви та щирі усмішки створили атмосферу єдності й підтримки. Кожна покупка на ярмарку була не просто приємністю – вона перетворювалася на внесок у важливу справу, адже всі зібрані кошти будуть спрямовані на допомогу Збройним Силам України.

До благодійного ярмарку долучилася спільнота кулінарного десанту «Едера», що об’єднала тернополян та переселенців із Краматорська, Скадовська, Попасної, Нікополя, Херсона, Донеччини, Запорізької області та інших міст України.

Очолює ініціативу Леся Глинська, якій висловлюють особливу подяку за її активну громадянську позицію та підтримку Збройних Сил України.

Окрема подяка Оксані Квасниці та Наталі Чайковській за смачні страви, які вони підготували для ярмарку.