У Тернополі автомобіль Porsche врізався в Hyundai: 40-річний чоловік звернувся за меддопомогою.

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Тернопільської області.

З тілесними ушкодженнями за меддопомогою звернувся 40-річний житель Тернополя. Травми чоловік отримав у результаті дорожньо-транспортної пригоди.

За попередніми даними, аварія трапилася в обласному центрі 1 жовтня близько 20:15 на вулиці Татарській. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Тернопільського райуправління поліції.

У ході перевірки стало відомо, що кермувальник Porsche Cayenne, рухаючись в напрямку вулиці Глибока, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив зіткнення із Hyundai IONIQ5.

Вирішується питання про притягнення водія-порушника до відповідальності за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (керування транспортними засобами у стані алкогольного сп’яніння). Триває перевірка.