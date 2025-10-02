

На гачок шахраїв потрапила жителька Тернопільщини, яка повірила у вигадану небезпеку та виконала всі вказівки псевдоспеціалістів. Результат – з її рахунку зникло понад 320 тисяч гривень.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

До поліцейських звернулася 32-річна мешканка Великоберезовицької громади. Жінка розповіла, що їй зателефонувала особа, яка відрекомендувалася співробітником банку. Чоловік наголошував на небезпеці та запевнив, що її картку нібито намагаються зламати. Він повідомив, що інформацію передасть «спеціалісту», який допоможе зупинити шахраїв.

За кілька хвилин до заявниці зателефонував інший чоловік. Він теж представився банківським працівником і почав диктувати інструкції, які необхідно виконати в мобільному додатку.

Телефонний співрозмовник говорив, що «кошти просто зараз під загрозою», тому діяти потрібно негайно. Жінка, прагнучи врятувати свої заощадження, слідувала всім його вказівкам.

Згодом вона виявила, що з її картки зникли всі кошти – понад 320 000 гривень. Лише після цього зрозуміла, що стала жертвою афери.

За фактом шахрайства відкрито кримінальне провадження відповідно до статті 190 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину.

Правоохоронці вкотре застерігають: працівники банку не телефонують клієнтам із проханнями продиктувати особисті дані, паролі чи виконати будь-які операції під диктовку. У разі подібних дзвінків негайно припиняйте розмову та самостійно телефонуйте на офіційний номер банку.