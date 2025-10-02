Кохання не чекає – так вважають військовий Олег і його наречена Ольга, тому не стали відкладати своє весілля на потім і поєднали серця і долі в Тернополі 1 жовтня.

Про радісну подію повідомили на фейсбук-сторінці тернопільської установи “Шлюб за добу”.

Символічно, що пара стала на весільний рушник у День захисників і захисниць України.

“Сьогодні, у день, коли вшановуємо захисників і захисниць України, ми стали свідками особливого свята. Попри виклики війни, кохання доводить свою незламність: військовий наречений Олег та його обраниця Ольга поєднали серця і долі. У їхній любові – сила, яка надихає вірити у майбутнє”, — написали в установі.

Щиро дякуємо захисникам, що боронять рідну землю. Вітаємо молодят і бажаємо многая літа.

Проєкт «Шлюб за добу» в Україні був запущений Міністерством юстицій у 2016 році як пілотний. Він дозволяє парам швидко зареєструвати шлюб без дотримання місячного строку, встановленого законом. Проєкт успішно розвинувся і наразі працює у багатьох містах України, надаючи можливість одружитися за 24 години.



