Сьогодні: Четвер. 02.10.2025

  • search

З 12 жовтня ЄС змінює правила перетину кордонів: що слід знати жителям Тернопільщини

Прокоментуй!
З 12 жовтня ЄС змінює правила перетину кордонів: що слід знати жителям Тернопільщини

З 12 жовтня під час перетину кордону з країнами Євросоюзу в паспортах не ставитимуть штампи. ЄС запроваджує електронну систему реєстрації Entry/Exit System (EES).

На кордоні разом з паспортом слід буде надати біометричні дані: сканування обличчя та відбитки пальців, пише BBC Україна.

Відмова надати ці дані – підстава заборонити в’їзд до ЄС.

На кордонах будуть спеціальні кабіни для сканування відбитків і фотографування. Відбитки не надаватимуть діти, яким не виповнилося 12 років.

Власники біометричних паспортів також зможуть користуватися автоматизованими пропускними пунктами.

Інформація про громадян, які їдуть на термін не більше ніж 90 днів, зберігатиметься три роки, на більший термін – впродовж п’яти років. Тому в наступні поїздки біометрію кожного разу здавати не потрібно, прикордонники лише звірятимуть дані.

Державна прикордонна служба України за перше півріччя 2025 року зафіксувала 7,17 мільйона виїздів українців за кордон, переважна більшість їх перетинала кордони країн ЄС.

На фото: так відбуватиметься сканування відбитків пальців у системі EES.

Автор

журналіст, газета "Наш ДЕНЬ"

Схожі публікації

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Зараз з нами

83 користувачів онлайн

Архіви

Останні публікації

E-MAIL

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Використання матеріалів та новин інтернет-ресурсу газети “Наш день” дозволяється при умові посилання на газету “Наш день”.

Для новинних та інтернет-видань, обов’язковою умовою має бути пряме гіпер-посилання на інтернет-ресурс газети “Наш день” в першому абзаці, відкрите для пошукових систем.