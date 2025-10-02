Тернополян запрошують на безкоштовний показ фільму “Ля Палісіада”, який представить Україну на “Оскарі-2025”

Поширити

У Тернополі покажуть дебютний повнометражний фільм Філіпа Сотниченка “Ля Палісіада”, який представить Україну на “Оскарі-2025”. Він змагатиметься за номінацію у категорії “Найкращий міжнародний повнометражний фільм”.

Показ відбудеться 3 жовтня о 18:00 у Креативному кластері Nа пошті у співпраці з Arthouse Traffic. Вхід вільний, повідомляють організатори показу.

«Ля Палісіада» — український іронічний детектив 2023 року в жанрі «пострадянський нуар».

Світова прем’єра відбулась 29 січня 2023 року на 52-му Роттердамському міжнародному кінофестивалі, де фільм отримав нагороду від Міжнародної федерації кінопреси FIPRESCI. Визнаний найкращим фільмом фестивалю Kino pavasaris у Вільнюсі та отримав приз за найкращу режисуру на кінофестивалі у Сараєво.

Українська прем’єра відбулась 12 жовтня 2023 року на «Київському тижні критики».

Нагороджений в номінації «Найкращий повнометражний ігровий фільм» — Національною премією кінокритиків «Кіноколо». Отримав дві відзнаки на восьмому фестивалі українського кіно в Польщі (Ukraina! 8. Festiwal Filmowy). Фільм був нагороджений за операторську роботу та визнаний найкращим ігровим фільмом фестивалю. На початку грудня 2023-го став переможцем 41-го Torino Film Festival. Номінований на премію Європейської кіноакадемії в категорії «Відкриття року — приз FIPRESCI». Номінований у 14-ти категоріях на премію «Золота дзиґа».

За сюжетом судовий психіатр стикається із заплутаною історією вбивства міліціонера за кілька місяців до підписання протоколу № 6 Європейської конвенції з прав людини, який передбачав відмову від смертної кари.

Робота над проєктом тривала протягом п’яти років. Виробництво фільму було підтримано Державним агентством України з питань кіно. Для створення атмосфери 1990-х, автори поєднали фільмування на магнітну стрічку із сучасними цифровими технологіями. Знімальна група вивчала старі відеозаписи та фотографії, оперативні відео міліції.