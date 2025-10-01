Судитимуть жителя Тернопільщини, який за 14 тисяч доларів обіцяв переправити чоловіків за кордон

У Хмельницькому перед судом постане житель Тернопільської області, який займався незаконним переправленням осіб через державний кордон.



За 14 тисяч доларів фігурант обіцяв послугу в переправленні чоловіків призовного віку через державний кордон в напрямку країн ЄС поза офіційними пунктами пропуску. Про це повідомили у секторі комунікації поліції Хмельницької області.

У поліції нагажали, що влітку оперативники управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області ДСР НПУ спільно зі слідчими слідчого управління ГУНП у співпраці з колегами із УСБУ та за процесуального керівництва прокуратури викрили жителя Тернопільської області, який займався організацією нелегального перетину кордону чоловіками, які підлягають мобілізації.

Затримали фігуранта під час отримання ним 14 тисяч доларів від одного із клієнтів. За таку суму затриманий обіцяв організувати перетин державного кордону в межах Чернівецької області поза офіційними пунктами пропуску.

Наразі слідчі вже завершили розслідування за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт стосовно фігуранта скерували до суду.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з конфіскацією майна.