На Тернопільщині розслідують факт інтернет-шахрайства, пов’язаний із купівлею транспортного засобу з-за кордону для потреб ЗСУ.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Тернопільської області.

До поліції надійшла заява від жителя Івано-Франківської області 1971 року народження, який повідомив, що став жертвою аферистів.

За словами заявника, упродовж певного часу він спілкувався з невідомою особою, яка представилася продавцем автомобіля «Toyota RAV-4» із Республіки Польща.

Під приводом оформлення угоди та доставки транспортного засобу зловмисник переконав потерпілого перерахувати грошові кошти як передоплату.

У результаті чоловік здійснив чотири грошові перекази на банківські картки надані шахраєм на загальну суму 80 000 гривень.

Після цього “продавець” почав суттєво затримувати терміни доставки автомобіля в Україну та продовжив просити оплатити додаткові кошти, зокрема на оплату паркування автомобіля закордоном.

Тоді заявник зрозумів, що став жертвою шахрайський дій, і припинив спілкування з “власником авто”.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановлюють осіб, причетних до злочину, та перевіряють рух коштів по банківських рахунках.

Поліція вкотре застерігає: щоб не стати жертвою подібних шахрайських схем, дотримуйтеся простих правил безпеки:

не перераховуйте передоплату за автомобілі, яких ви не бачили особисто;

перевіряйте продавця, компанію та документи на транспортний засіб;

користуйтеся послугами перевірених автосалонів або офіційних посередників;

уникайте угод, де від вас вимагають терміново перерахувати кошти під будь-яким приводом.

У разі, якщо ви стали жертвою шахрайства, звертайтеся до найближчого підрозділу поліції або телефонуйте на спецлінію 102.