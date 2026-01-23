Ворог продовжує нищити критичну інфраструктуру, залишаючи українців без світла й тепла. У такі моменти рятувальники працюють там, де допомога потрібна негайно.

Нині в Києві склалася складна ситуація з енерго- та теплопостачанням. Для підсилення столичних підрозділів і забезпечення життєдіяльності міста до столиці вирушили три зведені групи рятувальників Тернопільщини — майже 20 фахівців, оснащених потужними генераторами, тепловим обладнанням, наметами та іншим необхідним оснащенням. Про це повідомляє ГУ ДСНС у Тернопільській області.

Тернопільські рятувальники розгортають Пункти Незламності, де цілодобово чергують і надають допомогу людям. За допомогою генераторів забезпечують електроенергією житлові будинки.

Також наші рятувальники здійснюють аварійно-відновлювальні роботи: за допомогою теплових гармат відігрівають замерзлі комунікації, технічні вузли та трубопроводи, щоб запобігти аваріям і відновити подачу тепла та газу в оселі киян.