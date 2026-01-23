Нікотин без акцизу на блокпості в Підволочиську виявили працівники поліції в салоні авто місцевого жителя.

Про це інформує відділ комунікації поліції Тернопільської області.

З метою перевірки військово-облікових документів 22 січня на одному з блокпостів у Підволочиську екіпаж управління патрульної поліції зупинив водія автомобіля BMW.

“Поведінка водія викликала підозру у патрульних, бо чоловік помітно нервував та уникав прямих відповідей. Під час поверхневої перевірки авто поліцейські виявили ящик із нікотиновмісними речовинами без марок акцизного податку та жодних дозвільних документів”, — йдеться у повідомленні.

На місце події вони одразу викликали поліцейського офіцера громади Підволочиського відділення поліції для належного документування факту правопорушення.

У ході розмови з правоохоронцями з’ясувалося, що за кермом перебував житель Скориківської громади 2002 року народження. Чоловік повідомив, що придбав нікотиновмісну продукцію через інтернет-магазин і заплатив за неї майже 50 тисяч гривень. Фігурант планував перепродувати все на онлайн-платформах .

За фактом виявленого порушення працівники поліції склали на водія адміністративний протокол за частиною 1 статті 164 (провадження господарської діяльності без відповідних дозвільних документів) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Наразі всі обставини події з’ясовуються.

Поліція вкотре нагадує, що незаконний обіг підакцизних товарів – це порушення закону та потенційна загроза для здоров’я громадян.