До співробітників відділення поліції № 1 м. Бережани надійшло повідомлення від мешканки Козівської громади про вчинення щодо неї домашнього насильства з боку чоловіка.

Під час виїзду на місце події поліцейські виявили 41-річного кривдника, який поводився агресивно. Правоохоронці провели з ним профілактичну бесіду.

У ході спілкування з потерпілою стало відомо, що фігурант може незаконно зберігати вдома заборонені предмети. Під час огляду помешкання поліцейські виявили майже 60 набоїв калібру 5,45 мм.

Фігурант раніше притягувався до кримінальної відповідальності. Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі поліції повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Також поліцейські склали на чоловіка адміністративний протокол за вчинення домашнього насильства за статтею 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.