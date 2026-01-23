Відзнаку Президента України – орден «За мужність» ІІІ ступеня отримали поліцейські, які брали безпосередню участь у бойових діях.



Державні нагороди правоохоронцям під час урочистих заходів з нагоди Дня соборності, які відбулися у Тернополі, вручив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух.



Серед нагороджених – бійці стрілецького батальйону поліції Тернопільщини Микола Подлецький, Володимир Колодницький та Сергій Конський. Поліцейські виконували бойові завдання на найгарячіших ділянках фронту, зокрема тримали оборону на Торецькому напрямку, демонструючи стійкість і відданість Присязі.

Під час виконання одного з бойових завдань вони отримали поранення, а після тривалого лікування та реабілітації повернулися до виконання службових обов’язків.



За проявлену особисту мужність, відвагу та самовідданість під час захисту України бійців відзначено державною нагородою – орденом «За мужність» ІІІ ступеня.