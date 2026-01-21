Коли військові можуть подавати рапорт на виплату «оздоровчих»
Військовослужбовці раз на рік мають право на отримання грошової допомоги для оздоровлення в розмірі їхнього місячного грошового забезпечення.
Військові набувають право на допомогу на оздоровлення відразу після першого повного місяця служби.
Грошова допомога для оздоровлення надається військовослужбовцям:
у разі вибуття їх у щорічну основну відпустку повної тривалості або у другу частину щорічної основної відпустки, у тому числі в дозволених випадках за невикористану відпустку за минулі роки;
без вибуття у відпустку (за їх рапортом протягом поточного року) на підставі наказу командира військової частини, а командиру (начальнику) – на підставі наказу вищого командира (начальника) із зазначенням у ньому суми грошової допомоги.
Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.