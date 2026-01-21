Військовослужбовці раз на рік мають право на отримання грошової допомоги для оздоровлення в розмірі їхнього місячного грошового забезпечення.

Військові набувають право на допомогу на оздоровлення відразу після першого повного місяця служби.

Грошова допомога для оздоровлення надається військовослужбовцям:

у разі вибуття їх у щорічну основну відпустку повної тривалості або у другу частину щорічної основної відпустки, у тому числі в дозволених випадках за невикористану відпустку за минулі роки;

без вибуття у відпустку (за їх рапортом протягом поточного року) на підставі наказу командира військової частини, а командиру (начальнику) – на підставі наказу вищого командира (начальника) із зазначенням у ньому суми грошової допомоги.

Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.