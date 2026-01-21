Жорстока війна забирає життя та здоров’я наших захисників. Унаслідок легенево-серцевої недостатності помер 59-річний воїн Сергій Бібі із села Білозірка Лановецької громади. Світла пам’ять і вічна шана Герою!

«Лановецька громада вкотре в скорботі: перестало битися серце старшого солдата Бібі Сергія.

Біль не встигає вщухнути, як знову чорна звістка крає серце. Із глибоким сумом повідомляємо: унаслідок легенево-серцевої недостатності помер 59-річний воїн Бібі Сергій із села Білозірка.

Схиляємо голови в глибокій скорботі та розділяємо біль утрати.

Світла пам’ять і вічна шана Герою!» – написали у Лановецькій міській раді.

«Шановні жителі села Білозірка, маємо велику втрату у нашому старостинському окрузі. Помер військовий Бібі Сергій Андрійович, 18.02.1966 року народження.

Знову біль, від якого стискається серце і перехоплює подих. Його дорога додому була надто довгою…

Неможливо знайти слів, щоб описати біль від ще однієї втрати… Схиляємо голови у скорботі. Наші серця переповнені невимовною тугою, і разом з родиною Героя проживаємо цей нестерпний біль втрати.

Щиро співчуваємо рідним, близьким, друзям Героя. Нехай Господь дасть вам сил пережити це горе.

Пам’ять про Сергія – мужнього воїна, який віддав своє життя за мирне небо над нами, за свободу і майбутнє України, – назавжди житиме в наших серцях.

Вічна слава і вічна пам’ять Захиснику незалежності та цілісності України.

Герої не вмирають…

Про дату та час прибуття транспорту з тілом загиблого земляка та чин поховання буде повідомлено додатково», – написали у групі Спільнота сіл Білозірка, Москалівка, Плиска, Шушківці.