Відійшов у Вічність захисник із Тернопільщини Сергій Бібі
Жорстока війна забирає життя та здоров’я наших захисників. Унаслідок легенево-серцевої недостатності помер 59-річний воїн Сергій Бібі із села Білозірка Лановецької громади. Світла пам’ять і вічна шана Герою!
«Лановецька громада вкотре в скорботі: перестало битися серце старшого солдата Бібі Сергія.
Біль не встигає вщухнути, як знову чорна звістка крає серце. Із глибоким сумом повідомляємо: унаслідок легенево-серцевої недостатності помер 59-річний воїн Бібі Сергій із села Білозірка.
Схиляємо голови в глибокій скорботі та розділяємо біль утрати.
Світла пам’ять і вічна шана Герою!» – написали у Лановецькій міській раді.
«Шановні жителі села Білозірка, маємо велику втрату у нашому старостинському окрузі. Помер військовий Бібі Сергій Андрійович, 18.02.1966 року народження.
Знову біль, від якого стискається серце і перехоплює подих. Його дорога додому була надто довгою…
Неможливо знайти слів, щоб описати біль від ще однієї втрати… Схиляємо голови у скорботі. Наші серця переповнені невимовною тугою, і разом з родиною Героя проживаємо цей нестерпний біль втрати.
Щиро співчуваємо рідним, близьким, друзям Героя. Нехай Господь дасть вам сил пережити це горе.
Пам’ять про Сергія – мужнього воїна, який віддав своє життя за мирне небо над нами, за свободу і майбутнє України, – назавжди житиме в наших серцях.
Вічна слава і вічна пам’ять Захиснику незалежності та цілісності України.
Герої не вмирають…
Про дату та час прибуття транспорту з тілом загиблого земляка та чин поховання буде повідомлено додатково», – написали у групі Спільнота сіл Білозірка, Москалівка, Плиска, Шушківці.