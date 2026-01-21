Сьогодні, 21 січня, слідчі Кременецького райвідділу поліції за процесуального керівництва Кременецької окружної прокуратури оголосили їм про підозру за ч.2 ст. 296 (хуліганство, вчинене групою осіб) Кримінального кодексу України.

В обласній поліції нагадують: інцидент стався 11 січня близько 21:20 у місті Кременець. Після дорожньо-транспортної пригоди за участю автомобіля Mitsubishi L200 та квадроцикла між водіями виник словесний конфлікт, який переріс у бійку.

У результаті події потерпілий – військовослужбовець ЗСУ – звернувся за медичною допомогою. Лікарі діагностували у нього тілесні ушкодження обличчя.

Того ж дня поліцейські встановили осіб, причетних до побиття. Ними виявилися двоє місцевих жителів. За цим фактом було розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

У рамках кримінального провадження правоохоронці опитали всіх учасників події, свідків та очевидців, опрацювали записи з камер відеоспостереження, а також скерували потерпілого на судово-медичну експертизу для встановлення характеру та тяжкості отриманих тілесних ушкоджень.

На підставі зібраних фактів фігурантам оголошено підозру за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває. Поліцейські продовжують встановлювати та перевіряти нові обставини, пов’язані з побиттям військового. Після отримання висновків судово-медичної експертизи діям фігурантів буде надано остаточну правову оцінку та прийнято відповідне процесуальне рішення.