У Тернополі встановлять меморіальну таблицю загиблому захиснику України Володимиру Боїлу. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради.

Пам’ятну таблицю розмістять на фасаді багатоквартирного житлового будинку на вулиці Фридерика Шопена, 17, де проживав військовий. З відповідною ініціативою звернулося дочірнє підприємство «Східний масив плюс» приватного підприємства «Східний масив».

Довідка

Володимир Боїло – військовослужбовець Збройних сил України, старший солдат Сил спеціальних операцій. Народився 17 липня 1994 року у селі Шманьківчики Чортківського району Тернопільської області. Із 2019 року проживав у Тернополі разом із родиною.

Загинув 18 травня 2025 року поблизу Юнаківки Сумської області під час виконання бойового завдання, прикривши побратимів. Похований на Пантеоні Героїв у Тернополі. Посмертно нагороджений орденом «За мужність» III ступеня та удостоєний звання «Почесний громадянин міста Тернополя».