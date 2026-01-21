У межах проєкту «Студії публічних фінансів» відбувся лекційний диспут доктора економічних наук, професора, академіка Академії економічних наук України, заслуженого діяча науки і техніки України Андрія Крисоватого на тему “Квантова логіка у модерних публічних фінансах”.

Лекція викликала щире й надзвичайно активне зацікавлення аудиторії, адже сучасна фінансова наука дедалі частіше стикається з парадоксом: класичні детерміністичні моделі більше не здатні адекватно пояснити нелінійність, багатовимірність та невизначеність державних рішень. Саме в цьому контексті професор звернув увагу на квантову логіку як модерну когнітивно-аналітичну парадигму, що дозволяє осмислити публічні фінанси крізь призму стохастичних, взаємопов’язаних і контекстуально залежних процесів. Фінансова поведінка більше не є результатом одного рішення – вона формується через інтерференцію ймовірностей, очікувань і довіри в умовах постійної невизначеності.

Андрій Ігорович акцентував увагу на тому, що реальні фінансові рішення часто демонструють ірраціональні парадокси, когнітивні упередження та суперечливі пріоритети, які неможливо пояснити інструментарієм класичної економіки. Не випадково, за прикладом професора, ключовою метою Давоською форуму 2026 року визначено саме діалог, яким світові лідери можуть скористатися заради об’єднання та просування інновацій, здатних вплинути на майбутнє.

Андрій Крисоватий наголосив, що фундаментальними принципами квантової логіки у публічних фінансах є стан фінансового вибору, контекстуальність, невизначеність і заплутаність.

Квантові принципи – це не метафора, а нова методологія фінансового питання, у межах якої бюджет, податки й борг постають як динамічні хвильові процеси, а не просто статистичні таблиці. Квантова парадигма дозволяє сприймати публічні фінанси як інформаційно-енергетичну систему, де державні рішення впливають на колективну свідомість платників і навпаки. Майбутнє публічних фінансів, на переконання професора, – це поєднання етики, штучного інтелекту та квантової аналітики.

У лекційному диспуті взяли участь понад 250 науковців з усієї України. Цікавою та пізнавальною лекцію була і для здобувачів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти освітніх програм спеціальності «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок» та здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти ОП «Фінансова грамотність». Жваву дискусію викликали питання перспектив використання квантових технологій у фінансах.

Завершилася зустріч надихаючим закликом лектора не боятися бути інноваційним лідером, виходити за межі традиційних підходів і сміливо формувати майбутнє фінансової науки в умовах глобальної невизначеності.

І фінальним акордом прозвучали слова Андрія Ігоровича: “Квантові фінанси –це не фантастика і не метафора, а модерний науковий інструмент мислення та пізнання в умовах невизначеності”.