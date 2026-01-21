На засіданні виконавчого комітету ТМР прийняли рішення про надання послуг з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення для споживачів з 10-ти сіл тих територіальних громадах, з якими Тернопільською МТГ не укладено договори про співробітництво у сфері надання послуг з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення.

Про це повідомили у Тернопільській міській раді.

Послуги, зокрема, надаватимуть споживачам, які станом на 24 листопада 2025 року (дата набрання чинності рішення міської ради від №8/52/25) уже були абонентами КП «Тернопільводоканал».

Виконком також визначив межі територій і обсягів, в рамках яких здійснюватиметься діяльність з постачання води і водовідведення у наступних населених пунктах:

– с.Байківці, с.Гаї Гречинські, с.Гаї Шевченківські (Байковецька територіальна громада) в межах 126500 м3 в рік з централізованого водопостачання та 123000 м3 в рік з централізованого водовідведення;

– с.Біла, с.Плотича, с.Івачів Долішній, с.Чистилів, с.Івачів Горішній, с.Великий Глибочок (Білецька територіальна громада) в межах 136500 м3 в рік з централізованого водопостачання та 2000 м3 в рік з централізованого водовідведення;

– с.Підгороднє (Підгороднянська територіальна громада) в межах 3700 м3 в рік з централізованого водопостачання.

Рішення прийнято, враховуючи наявну потужність та пропускну здатність систем централізованого водопостачання та централізованого водовідведення Тернопільської громади, а також відповідно до Стратегії розвитку Тернопільської МТГ до 2027 року (з перспективою дії до 2034 року).