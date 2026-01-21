До поліції надійшло звернення від жителя одного з селищ Тернопільського району 2000 року народження про те, що він став жертвою шахраїв під час купівлі товару в інтернеті.

Зі слів заявника, він в мережі інтернет на одному з сайтів знайшов оголошення про продаж портативної зарядної станції.

Після узгодження деталей покупки з невідомою особою потерпілий перерахував за товар 33 287 гривень зі свого карткового рахунку на вказані реквізити.

Однак після здійснення оплати товар він так і не отримав, а зв’язок із продавцем зник.

За даним фактом розпочато перевірку, встановлюються обставини події та особа, причетна до шахрайських дій.

Поліція Тернопільщини вкотре закликає громадян бути обережними під час покупок в інтернеті:

не перераховуйте повну передоплату невідомим продавцям;

користуйтеся лише перевіреними онлайн-магазинами та офіційними платформами;

надавайте перевагу післяплаті або оплаті при отриманні товару;

перевіряйте відгуки про продавця та історію сайту;

не переходьте за сумнівними посиланнями та не вводьте платіжні дані на підозрілих ресурсах.

Якщо ви стали жертвою шахрайства, негайно звертайтеся до найближчого підрозділу поліції або телефонуйте на спецлінію 102, інформує відділ комунікації поліції Тернопільської області.