Мандрівний Docudays UA продовжує подорож Тернопіллям. Цього разу – зупинка у Тернополі, в центральній міській бібліотеці. Тут відбудеться виставка талановитого молодого фотохудожника з Чортківщини Максима Огородника.

Максимові роботи уже показували в межах Мандрівного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA в 2024 році. Тоді фотовиставка називалась «Чарівні миттєвості часу». Нинішня назва – «Благословення нашого часу».

Максимові світлини цікаві, настроєві, самобутні. У фокусі його фотооб’єктива – природа рідного краю, архітектурні пам’ятки… Те, що вічне, і те, що зникає. Те, що змінюється, і те, що незмінне…

Кожна світлина фотохудожника наче має душу. Вона – у дорогах, які любить фотографувати Максим, у безмежжі полів, у замрії дерев, у мальовничих річках рідної Чортківщини…

Завітайте 23 січня, у п’ятницю, об 11.00 в центральну міську бібліотеку Тернополя, аби побачити чудові світлини талановитого фотохудожника.