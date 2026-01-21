Відтинок Дністра між селами Добрівляни та Городок, який належить до природного парку «Дністровський каньйон» – один із наймальовничіших і багатий на біорізноманіття.

Проведені нещодавно спостереження підтвердили: навіть в умовах суворої зими тут вирує життя. Швидка течія не дає річці вкритись кригою. Тож на відкритій воді зимують понад 500 крижнів і близько 60 лебедів.

«Кілька років поспіль спостерігаємо також найбільшого хижого птаха Європи – орлана білохвостого. Він у нас не гніздиться, прилітає тільки на зиму. На краях криги чатують на рибу білосніжні чепури великі. Час від часу пролітає блакитний рибалочка, який теж тут знаходить можливість прохарчуватись. Між островами збереглись мілкі проталини, які дають шанс вижити хороброму кулику, що зветься баранець звичайний (хоробрий, бо всі його родичі кулики на теплих узбережжях, а цей залишився). На прибережних кущах – своє населення. Це, зокрема дрібне птаство: золомушки, вільшанки, дятли, горобці, дрозди, волове очко, синиці… А сліди на снігу вказують, що тут мешкають лисиці, куниці, зайці, горностай, дикі свині, сарни і, можливо, лісовий кіт», – розповіли у НПП «Дністровський каньйон».

Незайманих куточків природи залишилось обмаль, зазначають у заповіднику. Тому, коли закінчиться ця жорстока війна, люди зможуть у Національному природному парку насолоджуватись унікальною збереженою природною спадщиною.

Фото авторське.