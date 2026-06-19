Медичні бригади Тернопільщини надають консультативно-діагностичну допомогу сільським мешканцям Рівненщини
18-19 червня мобільні медичні бригади Тернопільщини розпочали надавати консультативно-діагностичну допомогу мешканцям сільських територій Рівненщини.
За ініціативи Міністерства охорони здоров’я України та за організації Департаменту охорони здоровʼя Тернопільської ОВА проводиться виїзд мобільних медичних бригад для надання консультативно-діагностичної медичної допомоги населенню сільських територій Рівненської області.
Медичні огляди відбуваються у селі Підзамче Дубенського району Рівненської області
До роботи мобільних бригад долучені медичні працівники з Волинської, Рівненської та Львівської областей.
Мета заходу – забезпечення доступу мешканців віддалених населених пунктів до необхідних консультацій, обстежень та профілактичних послуг.
Від Тернопільщини участь у виїзді забезпечують фахівці таких закладів:
Тернопільська обласна клінічна лікарня
Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарня
Тернопільська обласна дитяча клінічна лікарня
Тернопільський обласний перинатальний центр «Мати і дитина»
Тернопільський обласний клінічний онкологічний диспансер
Заліщицька центральна міська лікарня
Тернопільський регіональний фтизіо-пульмонологічний медичний центр.
Під час виїздів мешканці отримуватимуть консультації лікарів різних спеціальностей, проходитимуть необхідні обстеження, зокрема УЗД, ЕКГ, ФЛ, лабораторні дослідження, вакцинацію, а також скористаються іншими медичними послугами відповідно до складу бригад.
Такі виїзди є важливим кроком для наближення якісної медичної допомоги до людей, які проживають у сільській місцевості, наголосили у департаменті охорони здоров’я Тернопільської ОВА.