Делегація Західноукраїнського національного університету у складі представників адміністрації університету та юридичного факультету, викладачів і студентів – слухачів Школи польського та європейського права – здійснила навчально-науковий візит до Варшави.

Насичена програма візиту надала учасникам унікальну можливість ознайомитися з діяльністю ключових державних, наукових та правничих інституцій Республіки Польща, а також поглибити українсько-польську академічну співпрацю.

У межах візиту представники ЗУНУ відвідали Центр грошей Національного банку Польщі ім. Славоміра С. Скшипки, де ознайомилися з історією та сучасними механізмами функціонування фінансової системи держави.

Важливою складовою програми стала зустріч із представниками адвокатського об’єднання Kubas Kos Gałkowski, під час якої обговорювалися особливості здійснення адвокатської діяльності в Польщі та перспективи розвитку правничої професії.

Учасники також взяли участь у засіданні Комітету просторового управління Ради гміни Рашин, отримавши практичне уявлення про функціонування органів місцевого самоврядування та процес ухвалення рішень на місцевому рівні.

Особливе значення мала зустріч із заступником Міністра науки та вищої освіти Республіки Польща, під час якої обговорювалися перспективи розвитку міжуніверситетської співпраці, академічної мобільності та підтримки української освіти в умовах сучасних викликів.

Під час візиту до Варшавського університету відбулися зустрічі з адміністрацією університету, а також цикл лекцій, присвячених актуальним питанням міжнародного кримінального права, судової та правоохоронної системи Польщі, захисту викривачів, правового регулювання банкрутства і реструктуризації, а також цивільного процесу.

Цінним професійним досвідом став візит до адміністративного суду Варшави та участь у засіданні судової палати Верховного суду Польщі з розгляду цивільної справи, що дозволило учасникам безпосередньо ознайомитися з особливостями польського судочинства.

Важливим результатом візиту стала зустріч із керівництвом Wolters Kluwer Polska Юстиною Коссак та Мавгожатою Станьчак. За її підсумками значна кількість фахової юридичної літератури була передана до Бібліотеки європейського права юридичного факультету, що сприятиме подальшому розвитку освітнього та наукового потенціалу факультету.

Делегація також взяла участь у міжнародній науковій конференції «Wars of Russia: Causes, Determinants, Course and Consequences of Military Combat Operations of the Russian Federation in the Post-Cold War Period», організованій Варшавським університетом, де обговорювалися актуальні питання міжнародної безпеки та наслідків російської агресії.

ЗУНУ вдячний польським партнерам, зокрема судді Верховного суду Польщі, професору Адаму Редзіку, доктору Войчеху Роговському та доктор Моніці Стус-Волос, за гостинність, відкритість до співпраці та підтримку. Такі зустрічі не лише розширюють професійні горизонти студентів і викладачів, а й зміцнюють дружні зв’язки між Україною та Польщею, створюючи нові можливості для розвитку освіти, науки та правничої спільноти.



