За п’ять місяців цього року власники та користувачі земельних ділянок спрямували до місцевих бюджетів Тернопільщини понад 347,4 млн грн плати за землю. Це – на 63,5 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомили у секторі інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області.

Основну частину надходжень забезпечив бізнес – понад 291,7 млн гривень. Ще 55,7 млн грн сплатили громадяни та землевласники, які самостійно обробляють свої ділянки.

Плата за землю є складовою податку на майно і включає земельний податок та орендну плату за земельні ділянки державної й комунальної власності.