Плата за землю: бюджети громад Тернопільщини отримали понад 347,4 млн грн
За п’ять місяців цього року власники та користувачі земельних ділянок спрямували до місцевих бюджетів Тернопільщини понад 347,4 млн грн плати за землю. Це – на 63,5 млн грн більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомили у секторі інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Тернопільській області.
Основну частину надходжень забезпечив бізнес – понад 291,7 млн гривень. Ще 55,7 млн грн сплатили громадяни та землевласники, які самостійно обробляють свої ділянки.
Плата за землю є складовою податку на майно і включає земельний податок та орендну плату за земельні ділянки державної й комунальної власності.