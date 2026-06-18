Сумну звістку з фронту отримала ще одна родина. На Дніпропетровщині під час виконання бойового завдання загинув Володимир Бортник. Вічна та світла памʼять українському Воїну!

«Героїчно завершив свій шлях на землі наш захисник Бортник Володимир Миколайович.

Воїн загинув 15 червня під час виконання бойового завдання на Дніпропетровщині.

Кожен полеглий воїн – це невимовна втрата для Тернополя.

Співчуваємо рідним, друзям, усім близьким Героя!

Вічна та світла памʼять захиснику України!» – написав міський голова Тернополя Сергій Надал.