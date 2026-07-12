Довга дорога додому… В листопаді 2024-го під час виконання бойового завдання загинув на російській курщині Володимир Каплун. Вічна пам’ять та шана українському Воїну!

«Із глибоким сумом сповіщаємо, що Світле небесне воїнство поповнив наш земляк із села Зарубинці – Володимир Каплун, 1968 р.н.

Старший сержант, командир відділення загинув у листопаді 2024 року, виконуючи бойове завдання в курській області рф.

Щиро співчуваємо рідним та близьким Володимира. Нехай Господь зцілює ваші глибокі рани від великої втрати.

Зустріч Героя відбудеться у Сквері Героїв у понеділок, 13 липня, о 13:00. Кортеж буде рухатись через село Чернихівці.

Після спільної молитви траурна колона попрямує до рідної оселі воїна у село Зарубинці та до церкви Святого Івана Богослова, де відбудеться парастас.

Чин похорону – у вівторок, 14 липня, об 11:00.

Просимо прийти і належно вшанувати подвиг мужнього захисника, який віддав життя за свободу і незалежність нашої Батьківщини.

Вічна пам’ять. Вічна слава Герою!» – написав збаразький міський голова Роман Полікровський.